Проект «Дети Mail.Ru» выяснил, как часто сегодня родители читают детям и какие книги они выбирают. Результатами исследования проект поделился c The Village.

Более половины родителей, 53 %, читают детям ежедневно, каждый четвертый участник опроса, 24 %, два-три раза в неделю. В 13 % семей детям читают несколько раз в месяц, а в 5 % — не читают вообще. При этом 10 % родителей читают детям на английском, а абсолютное большинство — 88 % — выбирают книги на русском.

В 36 % российских семей детям в основном читают мамы. Папы проводят за чтением с детьми больше времени, чем другие родственники, только в 3 % семей. 30 % респондентов сказали, что в их семьях домочадцы разделяют поровну обязанность чтения детям вслух, а у каждого пятого опрошенного ребенок уже читает самостоятельно.

Отмечается, что 14 % российских детей нравятся произведения Корнея Чуковского, 11 % — Агнии Барто и 9 % — Самуила Маршака. Любимыми персонажами детей являются доктор Айболит — 13 %, Винни-Пух —12 %, Незнайка — 10 % и Карлсон — 10 %.

Кроме того, только 9 % участников опроса уверены, что другим видам досуга ребенок предпочтет чтение. Тогда как 30 % родителей считают, что любимый досуг их детей — просмотр мультфильмов. 24 % респондентов высказались за игры, столько же — за прогулки.

В опросе приняли участие более 10 тысяч человек, у которых есть дети в возрасте до 10 лет.