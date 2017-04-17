В общественном консультативном совете политических партий при Мосгордуме предложили выплачивать компенсацию гражданам, детям которых не предоставили места в детском саду. Об этом информагентству «Москва» сообщила председатель совета Людмила Айвар.

«Мы предлагаем родителям тех деток, которых не могут обеспечить местами, предоставлять материальную компенсацию, чтобы они могли решить этот вопрос: либо няню пригласить, либо каким-либо другим образом — например, в виде компенсации заработной платы маме, которая не может поместить ребенка в детский сад», — рассказала Айвар.

Предполагается, что компенсацию будут платить независимо от того, живет ли человек в столице постоянно или временно.

Следующее заседание совета по этому вопросу запланировано на 27 апреля.

Сейчас выплата компенсации за отказ предоставить место в детском саду законом не предусмотрена. При этом в некоторых регионах России такая компенсация может быть назначена в соответствии с местными нормативно-правовыми актами.