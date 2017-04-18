Сервис «Дети Mail.Ru» провел опрос среди родителей и выяснил, какие мультфильмы больше всего любят их дети. Об этом The Village сообщили представители проекта.

Место Страна происхождения Доля голосов, %

Россия 36

США 26

СССР 26

Европа 6

Япония 5

Первое место среди российских мультфильмов занимает «Ну, погоди!» с 13 % голосов, второе — у «Простоквашино» с 12 %, третье — у серии мультфильмов про Трех богатырей — 9 %. Самый популярный российский мультсериал — «Маша и Медведь» (24 %), второе место — у «Фиксиков» (22 %). Третье место с 18 % занимают «Барбоскины», четвертое — «Смешарики» (17 %), пятое — «Лунтик» (15 %).

Самый популярный американский полнометражный мультфильм — «Ледниковый период» (13 %), среди мультсериалов лидирует «Свинка Пеппа» (28 %).

Большая часть опрошенных родителей — 78 % — утверждают, что их дети смотрят мультфильмы каждый или почти каждый день. «Из них треть проводит перед телевизором один-два часа в день, и еще треть — до получаса. При этом длительность картин может быть разной, в зависимости от настроения (57 %). Полнометражки предпочитают только 12 % опрошенных», — говорится в сообщении.

Треть опрошенных родителей смотрит мультфильмы каждый день, еще 40 % — по крайней мере несколько раз в месяц. Отказываются от просмотра 8 % респондентов.

В опросе, который прошел 18 апреля, приняли участие более 12 тысяч родителей.