В павильоне № 75 на ВДНХ с 31 мая по 4 июня 2017 года пройдет фестиваль развлечений для детей и их родителей «Мультимир». Об этом The Village рассказали в пресс-службе парка.

Фестиваль приурочен ко Дню защиты детей и началу каникул. На пять дней в павильоне появятся несколько игровых площадок: ведущие анимационные студии России воссоздадут в реальности сказочные миры своих мультсериалов.

На фестивале можно будет встретить героев из мультфильмов «Маша и Медведь», «Ми-ми-мишки», «Смешарики», »Фиксики», «Клуб Винкс», «Свинка Пеппа», Angry Birds и Hello Kitty.

Посетители фестиваля смогут поучаствовать в конкурсах, играх, флешмобах, выставках, квестах, мастер-классах от анимационных студий. На главной сцене «Мультимира» с утра до вечера будут показывать представления детских музыкальных коллективов страны и премьерные серии популярных мультсериалов.

До 30 апреля 2017 года билет стоит от 480 рублей. Купить билеты можно на сайте. С 1 мая 2017 года и в дни работы фестиваля стоимость билета составит от 550 рублей.