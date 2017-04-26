В Британской высшей школе дизайна 13 июня начнутся трехнедельные образовательные курсы для подростков ArtsCool Summer. Об этом The Village сообщили представители учебного заведения. В программе будут доступны три направления: фотография, художественное творчество и видеоблогинг.

«Учиться придется каждый день, а услышанное тут же воплощать в личных и групповых творческих проектах. По сути, проект Artscool Summer — это вариант практической профориентации: возможность для подростков примерить на себя творческую профессию, встретить единомышленников и наставников», — заявили представители заведения.

Кураторами курсов выступили преподаватели Британской высшей школы дизайна. Преподавать будут иностранные педагоги и специалисты индустрии. В программе решили отказаться от школьной системы оценок.