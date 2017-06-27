«Афиша» выпустила приложение для родителей, которое подбирает развлечения и занятия для детей. Об этом The Village рассказали представители проекта.

«Афиша Дети» — персональный гид, рекомендации которого основываются на возрасте и поле ребенка. В ближайших обновлениях будут учитываться также район проживания, интересы детей и история предыдущих запросов. В приложении есть расписания кинотеатров, театров, выставок, городских фестивалей, а также идеи для организации детского досуга.

Кроме того, «Афиша Дети» запустила совместно с партнерами программу скидок. Скидки до 25 % доступны в издательствах «Самокат», «Розовый жираф», «Манн, Иванов и Фербер», «Белая ворона», «КомпасГид», «Альпина» и «Бумкнига», в парках Kidzania, «Мастерславль» и «Сказка», в магазинах «Сахарок», «Понарошку» и «Республика», в Музее русского импрессионизма, Центре имени Мейерхольда и в театре «Практика».

Отмечается, что в конце лета гид добавит информацию о детских событиях в Санкт-Петербурге и других городах. Также в планах — Android-версия, добавление отзывов и пользовательского рейтинга, перезапуск раздела «Дети» на сайте Afisha.ru, проведение фестивалей и городских маркетов. Вдобавок ко всему «Афиша Дети» займется выпуском товаров под своим брендом.

Скачать приложение можно здесь.