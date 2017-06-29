«Центральный детский магазин» на Лубянке с 30 июня по 9 июля открывает «Летний лагерь ЦДМ». Об этом сообщили представители ЦДМ.

Лагерь будет работать для детей бесплатно с 10 утра до 10 вечера. На время лагеря в главном атриуме ЦДМ будет разбит лесной палаточный лагерь.

В течение десяти дней в импровизированных палатках профессиональные аниматоры будут читать с детьми страшилки с включенными фонариками. Детский город профессий «КидБург» проведет курс юного туриста: покажет, как правильно собирать костер, расскажет, что брать с собой в поход, научит, как правильно ориентироваться по компасу и азимуту.

В одной из палаток можно будет совершить виртуальное сафари с помощью приложения Virry VR. Вход на мероприятие — бесплатный.