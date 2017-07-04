В столярной мастерской «СМ-47» на ВДНХ появился детский коворкинг. Об этом The Village сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

Дети от 12 лет смогут научиться безопасному владению профессиональным оборудованием, а также работе с ручным электроинструментом и на столярных станках. Кроме того, посетителей научат создавать как спиннеры и подставки для гаджетов, так и подсвечники, вазы и полки.

Стоимость абонемента на месяц со свободным посещением со среды по воскресенье составляет 8 тысяч рублей. Записаться на занятия можно по телефону +7 (926) 492–23–31.