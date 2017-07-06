Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, вводящий запрет на суррогатное материнство в России. Об этом сообщает агентство «Москва».

По мнению автора законопроекта, на сегодняшний день оказание услуг суррогатного материнства в России имеет недопустимые правовые риски.

«Оказание услуг суррогатного материнства в России производится на основании обычного гражданско-правового договора, допускающего закрепление любых обязанностей и прав сторон, но не гарантирующего при этом их строгого выполнения», — говорится в документе.

Также комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект, устанавливающий запрет на бэби-боксы. Автором инициативы является Елена Мизулина.

По мнению криминологов, для решения проблемы подкидышей необходимо сместить фокус на поддержку женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации вместо создания комфортных условий для отказа от ребенка.

Кроме этого, Госдума отправила на доработку законопроект, которым предлагается дать регионам право самостоятельно определять необходимость создания бэби-боксов на территории субъекта РФ.

Согласно документу, требования к местам для анонимного оставления ребенка и порядок их эксплуатации будут устанавливаться Минздравом России.

«Это позволит предусмотреть единые стандарты технических характеристик данных устройств, определить общий алгоритм действий ответственных лиц при обнаружении новорожденных в местах для анонимного оставления ребенка», — уточняется в пояснительной записке.