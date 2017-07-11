Фестиваль «Московское лето» объявил детскую программу
Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» объявил детскую программу. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.
Проект
Программа
Площадка
Школы садоводства и изящных искусств
Занятия по садоводству, живописи и графике, а также батуты и скалодром
Тверская площадь
Зеленый маркет и мастер-класс «Крио-мороженое»
Посетители смогут увидеть все этапы приготовления мороженого и придумать финансовый план по организации фабрики мороженого
Площадь Революции
«Сладкая лаборатория»
Мастер-классы о свойствах шоколада и современных технологиях его приготовления
Новопушкинский сквер
Арт-школа
Мастер-классы об основах фуд-фотографии, а также интерактивные занятия по скетчингу, стрит-арту и книжной иллюстрации
Тверской бульвар около памятника Тимирязеву
IT-академия
Посетители напечатают на 3D-принтере стаканчики для мороженого, а также научатся создавать веб-сайты и компьютерные игры
Тверской бульвар, около памятника Есенину
«МультиСтудия»
Мастер-классы по созданию персонажей и сюжетов мультфильмов
Климентовский переулок
Детская библиотека
Мастер-классы по флористике, скрапбукингу и ботанической иллюстрации
Новый Арбат
Дизайн-бюро
Мастер-классы по монументальному искусству, росписи по стеклу и декору, а также по инсталляциям, хеппенингам, поп- и стрит-арту
Кузнецкий Мост
Помимо этого, на окружных площадках фестиваля состоятся уроки иностранных языков. Так, занятия по английскому пройдут на улице Хачатуряна, по французскому — на улице Маршала Чуйкова, по итальянскому — на Профсоюзной улице, а по португальскому — на Сиреневом бульваре в Троицке.
С подробным расписанием мероприятий можно будет ознакомиться на сайте проекта, готовящемся к запуску.
Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» пройдет в Москве с 20 июля по 6 августа. На фестивале состоятся конкурсы на дизайн конфет и лучший цветник.
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