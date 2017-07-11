Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» объявил детскую программу. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

Проект Программа Площадка

Школы садоводства и изящных искусств Занятия по садоводству, живописи и графике, а также батуты и скалодром Тверская площадь

Зеленый маркет и мастер-класс «Крио-мороженое» Посетители смогут увидеть все этапы приготовления мороженого и придумать финансовый план по организации фабрики мороженого Площадь Революции

«Сладкая лаборатория» Мастер-классы о свойствах шоколада и современных технологиях его приготовления Новопушкинский сквер

Арт-школа Мастер-классы об основах фуд-фотографии, а также интерактивные занятия по скетчингу, стрит-арту и книжной иллюстрации Тверской бульвар около памятника Тимирязеву

IT-академия Посетители напечатают на 3D-принтере стаканчики для мороженого, а также научатся создавать веб-сайты и компьютерные игры Тверской бульвар, около памятника Есенину

«МультиСтудия» Мастер-классы по созданию персонажей и сюжетов мультфильмов Климентовский переулок

Детская библиотека Мастер-классы по флористике, скрапбукингу и ботанической иллюстрации Новый Арбат

Дизайн-бюро Мастер-классы по монументальному искусству, росписи по стеклу и декору, а также по инсталляциям, хеппенингам, поп- и стрит-арту Кузнецкий Мост

Помимо этого, на окружных площадках фестиваля состоятся уроки иностранных языков. Так, занятия по английскому пройдут на улице Хачатуряна, по французскому — на улице Маршала Чуйкова, по итальянскому — на Профсоюзной улице, а по португальскому — на Сиреневом бульваре в Троицке.

С подробным расписанием мероприятий можно будет ознакомиться на сайте проекта, готовящемся к запуску.

Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» пройдет в Москве с 20 июля по 6 августа. На фестивале состоятся конкурсы на дизайн конфет и лучший цветник.