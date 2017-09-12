Общество «Мемориал» в рамках проекта «Топография террора» проведет воркшоп для детей «1930-е годы глазами детьми». Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

Дети будут разбирать подлинные письма и картинки детей 30-х годов. Лектором выступит Сергей Бондаренко. Организаторы предупреждают, что мероприятие организовано для детей, поэтому взрослый может прийти лишь в качестве сопровождающего.

Лекция состоится в субботу, 16 сентября, с 19:30 до 21:30 в лектории парка Горького. Участие бесплатное, необходима регистрация.