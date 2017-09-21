На сайте правительства Москвы запустили раздел «Дополнительное образование» с поиском по бесплатным школам искусств, спортивным школам, кружкам и секциям. Информация обновляется раз в сутки.

Всего можно выбрать из более чем 60 тысяч кружков. Они фильтруются по типу учреждения, станции метро или району, полу и возрасту ребенка. Кружки сгруппированы по 607 направлениям, например, «Архитектура», «Автошколы» или «Изготовление кукол и игрушек».

Там также указываются адреса, контакты, описания программ, расписание занятий и уровень подготовки. Записаться можно прямо на сайте.

Источник: mos.ru