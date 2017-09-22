В Москве начался одиннадцатый международный фестиваль спектаклей для детей «Гаврош». В этом году мероприятие проведут под знаком «французского сезона».

Фестиваль задумывался как площадка для выступления французских театров, однако постепенно присоединились участники и из других стран. В этот раз в центре программы снова сценические коллективы из Франции, в их числе —театры Парижа, Страсбурга, Лилля, Граса, Тулузы, Лиона.

До 1 октября зрителям от 1,5 года до 16 лет покажут более 40 представлений. Стартует «Гаврош» показом спектакля «Алиса и другие чудеса» Театра де ля Виль, после него гости увидят музыкальный спектакль «Романс» компании «Суп». Кроме того, в афише — кукольные, цирковые и хореографические постановки.

Площадками фестиваля являются «Театриум на Серпуховке», «Современник», Театр имени Моссовета, Театр имени Евгения Вахтангова, «Школа драматического искусства».

Источник: ТАСС