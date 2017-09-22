В Современном музее каллиграфии, который находится в парке «Сокольники», 24 сентября состоится день открытых дверей.

В 14:30 преподаватель Национальной школы искусства красивого письма Екатерина Орфанова расскажет о курсе каллиграфии для детей. Затем в 16:30 начнется лекция Артемия Лебедева о курсах для взрослых. Также в музее проведут бесплатный урок для всех желающих.

Ранее на сайте правительства Москвы открылся раздел «Дополнительное образование», где можно найти информацию о бесплатных кружках и секциях, спортивных школах и школах искусств.

Источник: mos.ru