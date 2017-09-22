Российский стартап «Мультикубик» запустил виртуальную библиотеку диафильмов для портативного проектора Cinemood. К концу года туда выложат 100 диафильмов на русском и английском языках.

«В памяти Cinemood загружено 20 диафильмов на русском и английском языке. С сегодняшнего дня у пользователей появилась возможность пополнять коллекцию по системе подписки», — рассказали в компании.

Деньги, полученные с продажи диафильмов, направляются на дальнейший отбор, оцифровку и ретушь слайдов. Проект реализован совместно с Московским музеем анимации в Измайлове.