В субботу, 30 сентября, в Food Market 21 на Новом Арбате пройдет первое занятие детской кулинарной школы выходного дня.

«Вместе с шеф-поваром балкарского корнера „Хочу Хычин“ Фатимой Салпагаровой дети будут готовить хычины — лепешки из тонкого теста с разными начинками — одно из основных блюд балкарской кухни. В программе хычин со шпинатом и сыром, хычин с сыром и картофелем, а также самый модный черный хычин с сыром», — рассказали представители маркета еды.

Занятие начнется в 14:00. Вход — бесплатный, нужна регистрация по телефону +7 (495) 691 77 87.

Источник: представители Food Market 21