В российских школах стартовала ежегодная образовательная акция «Час кода», приуроченная к Международной неделе информатики.

С 4 по 10 декабря для школьников проведут уроки по программированию, включающие в себя ролик от экспертов в области ИТ и обучающую лекцию в формате мультфильма, которая посвящена новейшим технологиям.

Практическая часть занятий будет проводиться на специальном онлайн-тренажере, задачи которого представлены в игровой форме и разделены на три уровня сложности в зависимости от возраста участников. Воспользоваться тренажером на сайте акции может любой желающий.

Партнерами проекта выступили компании Microsoft, «Лаборатория Касперского», ZeptoLab и «Кодвардс».

Источник: представители акции