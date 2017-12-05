Cтартап MyBuddy.ai разработал для детей виртуального учителя английского языка с искусственным интеллектом под названием «Говоринглиш с Бадди».

В основе сервиса — анимированный персонаж, понимающий детскую речь — робот Бадди. Приложение работает следующим образом: дети вслух разговаривают с Бадди и играют в разговорные игры. Так ребенок практикует английскую речь: учит слова и вырабатывает произношение.

«Мы считаем, что у искусственного интеллекта и голосовых технологий в детском образовании есть огромный потенциал на мировом рынке. Но основатели компании родились в России, и для нас важно начать выпуск приложения именно здесь. Хотим, чтобы российские дети получили доступ к самым современным образовательным технологиям», — рассказал Константин Сенченко, инвестор MyBuddy.ai.

Разработчики обещают, что сервис не только поможет детям практиковать устную речь и учить английские слова, но и позволит родителям сэкономить на репетиторах.

«Говоринглиш с Бадди» доступно в российском App Store.

Команда MyBuddy.ai базируется в России и США.​ ​

Источник: представители стартапа MyBuddy.ai​