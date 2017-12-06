9 декабря Гринпис России проведет «Антиярмарку» для детей.

На мероприятии будет работать фримаркет детских вещей. Все желающие смогут принести туда детскую одежду, игрушки и другие товары. То, что понравится на маркете, можно будет забрать с собой бесплатно.

Помимо этого, на «Антиярмарке» пройдут лекции и мастер-классы. Например, основательница бренда одежды GO Ольга Глаголева расскажет, как создавать предметы гардероба из пластиковых бутылок, а Галина Ларина из проекта Plasticdoomа — о том, как связаны дизайн вещи и мусор.

Также на мастер-классах детей и их родителей научат делать коллажные открытки, а также тому, как разыграть спектакль теней дома.

Антиярмарка пройдет в культурном центре «ЗИЛ» по адресу: улица Восточная, дом 4, корпус. Начало — в 12:00. Вход на ярмарку бесплатный, но нужна предварительная регистрация.

Более подробную информацию о мероприятии можно узнать здесь.

Источник: официальный сайт Гринпис России