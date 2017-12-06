Киносети «Синема парк» и «Формула Кино» запускают сеансы для родителей с младенцами.

В специально оборудованном зале с приглушенным светом и звуком можно будет посмотреть популярные новинки кинопроката. Первый сеанс состоится 11 декабря в 11:00 в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском». Для мам с малышами покажут новогоднюю комедию «Очень плохие мамочки 2».

«Необходимость организации кинопоказов для мам с маленькими детьми была для нас очевидна, поскольку родители в декрете часто вынуждены отказывать себе в самых простых удовольствиях, в том числе и в походах в кино», — сказал генеральный директор киносети Роман Линин:

Ожидается, что на первом этапе такие показы будут проходить один-два раза в месяц в «Формуле Кино на Кутузовском». В дальнейшем планируется увеличить количество сеансов и распространить программу на другие кинотеатры киносети.

Более подробную информацию о сеансах можно узнать здесь.

Источник: пресс-служба объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула Кино»