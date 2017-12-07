Прокуратура Москвы добилась отмены балльной системы предоставления бесплатных путевок.

Отмечается, что приказ, утвердивший балльную систему, противоречил действующему законодательству и нарушал «принцип справедливости», установивший в 2017 году приоритетность предоставления услуги на отдых и оздоровление. Первыми услугу получают те, кто не ездил ни разу за последние три года или ездил минимальное количество раз.

«Балльная система выполняла только технические функции для ранжирования заявлений по очередности в автоматизированной информационной системе. Система баллов не влияла на очередность получения путевок», — объяснил гендиректор «Мосгортура» Василий Овчинников.

Теперь путевки будут распределятся среди отдыхающих в соответствии с приказом об организации отдыха для детей в трудной жизненной ситуации и установленной им очередностью рассмотрения заявлений.

Источник: ТАСС