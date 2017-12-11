«Патриотическая платформа „Единой России“» и «Молодая гвардия» предложили законодательно прописать статус «ребенок-герой» и учредить награду за героизм для детей.

Награжденные дети получат дополнительные баллы к EГЭ при поступлении в вузы и колледжи, связанные со спасением людей. Помимо этого, авторы инициативы предложили создать реестр детей, совершивших подвиги.

«Многие такие дети не имеют ни наград, ни благодарностей за свой поступок. Мы нашли 50 из них, в основном по сообщениям СМИ», — рассказал руководитель МГЕР Денис Давыдов.

В свою очередь, глава патриотической платформы ЕР Дмитрий Саблин не исключил соответствующих поправок в закон «О патриотическом воспитании», который готовится к первому чтению в Госдуме.

Источник: «Коммерсантъ»