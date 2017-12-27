Портал Superjob выяснил, сколько в среднем тратят москвичи на детские подарки к Новому году.

3 709 рублей в среднем тратят москвичи

на один новогодний подарок ребенку

По данным опроса, 18 % жителей столицы покупают подарки стоимостью от 3 до 5 тысяч рублей. Еще 16 % респондентов потратили 2–3 тысячи рублей на ребенка, а 15 % опрошенных уложились в сумму 1,5–2 тысячи рублей.

Исследование также показывает, что траты растут с возрастом детей. Так, подарок ребенку от года до двух лет в среднем обходится москвичам примерно в 2 700 рублей, в то время как на школьника 7–10 лет тратят уже около 3 700 рублей, а на подростка 14–18 лет — порядка 4 400 рублей.

Источник: агентство «Москва»