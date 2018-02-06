Кинотеатр «Пионер» и издание «Мел» запускают цикл семейных показов
Кинотеатр «Пионер» и издание об образовании «Мел» запускают цикл семейных показов.
Раз в месяц по воскресеньям эксперты проекта «КиноМел» будут рекомендовать фильмы, которые стоит посмотреть с детьми. На первом показе, который пройдет 11 февраля, журналист Анастасия Изюмская расскажет о фильме «Приключения Паддингтона».
После показов преподаватели центра современного танца «ЦЕХ» проведут для детей занятия по мотивам увиденного.
Источник: представители кинотеатра «Пионер»
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