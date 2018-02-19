С 1 марта Британская высшая школа дизайна запускает новые трехмесячные профориентационные курсы ArtsCool Fashion & Styling и BuzzCool Design Thinking.

ArtsCool Fashion & Styling рассчитан на школьников 14–16 лет. Участники курса узнают устройство индустрии моды в ее связи с историей, развитием культуры и искусства. Школьники также познакомятся с основами профессий дизайнера одежды и стилиста.

Куратор курса — Илектра Канестри, эксперт в области моды и дизайна, преподаватель БВШД.

BuzzCool Design Thinking рассчитан на школьников 13–15 лет. Участников научат человекоориентированному методу разработки новых продуктов и решений для бизнеса, предпринимательства, общественной, культурной и социальной сфер.

Главная задача курса — развитие эмоционального интеллекта и навыков XXI века у подростков, включая умение работать в команде, общаться и работать с информацией.

Курируют курс специалисты по дизайн-мышлению Яна Африканова и Надежда Исаева.

Стоимость каждого курса 75 тысяч рублей. Узнать более подробную информацию о курсах можно здесь и тут.

Источник: Британская высшая школа дизайна