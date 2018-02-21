В Московском планетарии открывается «Лаборатория увлекательной науки». Практические занятия станут дополнением к общеобразовательной программе и помогут школьникам в возрасте 9–12 лет лучше понять физику.

Первый блок состоит из двух занятий. Каждое займет 1 час 15 минут. Во время экспериментов дети познакомятся с законами природы и получат научно-исследовательские навыки, а также узнают, что такое телескоп.

Занятия будут проходить группами по средам и пятницам. Стоимость одного урока — 600 рублей. Онлайн-запись на март уже открыта.

Источник: официальный сайт мэра Москвы