Школьные и университетские преподаватели выступили против принятия новых стандартов для школьной программы по литературе, которые собирается утвердить Минобрнауки. Если их примут, учащимся потребуется изучить 235 произведений всего за пять лет.

Педагоги опубликовали отрытое письмо, в котором заявили, что действия ведомства противоречат логике развития системы школьного образования, исключают вариативность при создании школьных программ и попирают основы закона об образовании. Под письмом уже подписались 87 человек.

Авторы письма считают, что права детей, которые уже проучились по пока что действующим стандартам до шестого класса, будут нарушены: их можно будет ловить на незнании большого списка литературных произведений. Протест вызвали и мотивы выбора некоторых текстов, а также их жесткое прикрепление к конкретным классам. Это помешает учителям учитывать индивидуальные особенности детей и может подавлять мотивацию к чтению.

Педагоги утверждают, что все недостатки документа неоднократно становились предметом общественных обсуждений, но «мнение профессионального сообщества составителями документа не учитывалось».

В Минобрнауки на критику со стороны педагогического сообщества пока не ответили.

Источник: «Коммерсантъ»