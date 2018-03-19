Холдинг «СТС Медиа» собирается запустить новый телеканал — CTC Kids.

Роскомнадзор уже выдал телеканалу свидетельство о регистрации СМИ. Он планирует работать не только в России, но и за рубежом, на нескольких языках. Лицензии на телевещание у CTC Kids пока нет. Предполагается, что в кабельных сетях канал появится осенью.

Развитием CTC Kids займется бывший глава канала «2x2» Лев Макаров. Его назначили заместителем гендиректора холдинга по новым проектам. Он будет заниматься «развитием новых направлений, включая анимацию и создание образовательных программ». Сам Макаров от комментариев отказался.

В 2014 году «СТС Медиа» уже обсуждала вариант с запуском собственного детского канала со студией DreamWorks Animation, создавшей «Шрэка», «Мадагаскар» и другие анимационные франшизы. Однако идея так и не была реализована.

Источник: «РБК»