С 12 по 13 мая на территории Di Telegraph на Тверской, 7, пройдет арт-фестиваль Big Baby Boom Festival для детей и их родителей.

В основную программу мероприятия входят различные мастер-классы. Гости научатся составлять инсталляции из стикеров и делать картонные маски, рисовать пенные абстракции и складывать оригами, плести венки и формировать букеты, а также поработают с деревом и глиной. Кроме того, будет открыта мастерская по изготовлению игрушек.

Помимо мастер-классов, участников фестиваля ожидает модное шоу, на котором дети представят новые коллекции дизайнерской одежды, а вечером пройдет выступление «Рок-школы». Также на фестивале будут работать корнеры других образовательных организаций.

Кроме того, родители смогут посетить маркет детских товаров — с игрушками, одеждой, косметикой, пледами и аксессуарами. А для желающих подкрепиться организуют детское кафе и фуд-корт.

Более подробное расписание представлено на сайте Big Baby Boom. Там же можно купить билеты на платные мастер-классы для взрослых. Остальные активности бесплатны, но необходимо предварительно зарегистрироваться.

Источник: организаторы Big Baby Boom Festival