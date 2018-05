Социальная сеть Facebook запустила портал для подростков, чтобы обучить их эффективному и безопасному использованию функций платформы.

Информация на сайте представлена в том числе и на русском языке. Подростки смогут найти здесь рекомендации по настройке конфиденциальности данных и общению с онлайн-незнакомцами, советы по созданию и продвижению контента с помощью Facebook и истории успешных молодежных инициатив из разных стран мира.

Уже сейчас на сайте опубликованы десять принципов, которых приглашенный Facebook эксперт советует придерживаться при публикации личной информации и общении с новыми людьми. Также в блоге платформы рассказывается, например, об инициативе Boys Will Not Be Boys об оскорбительных гендерных стереотипах и об успехе кампании #FreePeriods.

Ранее The Village рассказывал, как Facebook поддерживает по всему миру онлайн-сообщества, объединяющиеся по различным интересам.

Источник: Facebook