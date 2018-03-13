Кукла L.O.L. Doll

Первая серия кукол уже давно распродана и осталась только у коллекционеров и перекупщиков, но MGA уже выпустила несколько новых серий — с ультраредкими экземплярами, младшими сестрами и даже домашними питомцами. Часть кукол умеет писать и плеваться и меняет цвет от воды. Какая конкретно кукла внутри, неясно до самого конца (хотя подсказки в виде стикеров, ребуса и аксессуаров буду появляться по мере распаковки). То есть L.O.L. Doll — это что-то вроде киндер-сюрприза, но без шоколада, больше и дороже.

Куколок разбирают с невероятной скоростью: весь прошлый год игрушка била рекорды продаж в США и России. Как итог — процветающий рынок перепродаж от eBay до «Авито». Сейчас куклу официально можно купить в Toy.ru, «Кораблике», «Ашане» и «Азбуке вкуса», хотя на момент написания статьи все было распродано. Учтите, что такой спрос не мог не породить предложения на рынке подделок: на том же AliExpress полно вариантов. Чтобы не нарваться на подделку, лучше покупать куклу у серьезных продавцов и не обольщаться низкой ценой: базовая цена в США стартует от 10 долларов за шарик с куклой нелимитированной серии (сестренки и животные чуть дешевле). В России базовые куклы не могут быть дешевле 1 000–1 200 рублей, а распродажные цены в 200–300 рублей лучше обходить стороной.

Распаковка и игра в L.O.L Doll увлечет даже взрослого, но сто раз подумайте, прежде чем купить первый шар с куклой: коллекционирование обещает быть длинным, а охота за новыми экземплярами не таким простым делом.