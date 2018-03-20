Голландский бренд колясок Bugaboo в этом году запустил новую модель, продолжив традицию давать животные названия коляскам, — Bugaboo Fox (с английского — «лиса»). У поклонников бренда (а список фанатов очень достойный — многие селебрити доверили своих детей именно его коляскам) разумный вопрос: как будет позиционироваться новая коляска в модельном ряду, где уже есть Cameleon — основная, Buffalo — проходимая, Bee — городская, Frog — беговая и Donkey — двойная.

Текст: Ольга Левина

от 79 295 рублей olant-shop

Новая коляска максимально приближена к внешнему виду «Хамелеона» — Bugaboo Fox отличается разве что чуть более сглаженными контурами. Фактически «Лиса» — это улучшенная версия флагманской модели, которая продается уже почти 15 лет. Основные характеристики по весу и объему практически не изменились, правда, багажник значительно вырос и приблизился к размерам Buffalo. Другие изменения, которые делают коляску Fox более желанной по сравнению с тем же «Хамелеоном», — амортизация по всем четырем колесам, возможность откидывать спинку одной рукой, а не двумя, ножной тормоз (он был в последней модели Cameleon 3 и переехал в несколько улучшенном виде на Fox), большее количество деталей, которые можно кастомизировать (шасси, цвет базы, цвет колес, цвет ручки и бампера перед ребенком), увеличенный до 21 килограмма вес ребенка, на который рассчитана коляска и, наконец — владельцы «Хамелеонов» будут завидовать, — Fox складывается и в одну часть, которая сама по себе устойчиво стоит, и в две, если нужно занять меньше места.

Базовая стоимость коляски — от 1 199 долларов в США. В России продажи стартовали 1 марта, и спрос все еще превышает предложение: на данный момент коляску можно найти во флагманских магазинах «Олант» — там цена стартует от 79 295 рублей. Сам бренд Bugaboo был основан двумя голландцами в 1996 году. За это время они выпустили семь моделей колясок и невероятное количество лимитированных коллекций текстиля к ним с различными дизайнерами и по мотивам известных художников (Diesel, Энди Уорхол, Missoni) и различных аксессуаров в коляске (среди привычных зимних муфт и подстаканников — держатель для смартфона).

Фотографии: обложка — Olant-Shop