На прошлой неделе в России стартовали продажи Nintendo Labo — интерактивной платформы с картонным конструктором для консоли Nintendo Switch. О японской игрушке говорят все: интернет пестрит саркастическими мемами и твитами, а YouTube — инструкциями по сборке и применению. Если вы еще о ней не слышали (или слышали, но не поняли, как это работает), The Village рассказывает все, что нужно знать о новой игрушке.

Nintendo Labo — это картонный конструктор, превращающий приставку Nintendo Switch в мини-рояль, удочку, дом, мотоцикл или самого игрока — в огромного робота. В набор входит несколько сенсоров и оборудование, к которому они крепятся: картонные листы, резинки, шнурки, стикеры, пластиковые кольца и картридж с мини-играми. После сборки модели в пазлы нужно вставить контроллеры или саму консоль, и игрушка оживает. Уникальность игры — в этой самой оболочке, созданной из картона.

Купить от 4 799 рублей

Как Switch распознает движение деталей? Контроллеры Joy-Con, присоединенные к картонным частям, с помощью ИК-камеры передают сигнал на консоль Nintendo Switch. Так в пианино рождается звук, оживает робот и меняется функционал дома. Все это управляется благодаря продвинутой системе вибрации в Joy-Con: инфракрасный датчик в контроллере отвечает за клавиши мини-рояля — нажав на любую из них, вы услышите звук. В Toy-Con «Мотоцикл» контроллеры закрепляются внутри картонного руля, одновременно имитируя функционал педалей и определяя положение самого руля. Полностью принцип действия аксессуаров Toy-Con станет понятен в процессе игры.

Сейчас в продаже есть два набора Nintendo Labo: Variety Kit (набор «Ассорти») за 4 799 рублей и Robot Kit за 5 499 рублей. Отдельно продается Customization Set (комплект «Дизайн») по цене 699 рублей. В него входят трафареты, наклейки и цветная лента. Если у вас возникнут проблемы, на сайте есть подробные видеоинструкции по сборке и использованию.

Фотографии: mir.nintendo