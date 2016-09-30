4 события, которые можно посетить с детьми 1 и 2 октября
Когда
1 октября
Где
Государственный Дарвиновский музей, ул. Вавилова, 57
В субботу в Дарвиновском музее запланирован экологический праздник. Дети смогут поучаствовать в мастер-классах, интерактивных занятиях, пройти квест «Животные города» и узнать много нового о нашей планете и ее обитателях.
Когда
2 октября
Где
Зоологический музей, ул. Большая Никитская, 2
В воскресенье в Зоологическом музее пройдет детский праздник «Выхухоль и компания». Здесь можно будет полистать детские книги о животных. А сориентироваться в их многообразии помогут писатели, иллюстраторы, натуралисты, издатели и научные сотрудники музея.
Когда
2 октября
Где
парк «Коломенское», пр-т Андропова, 39,
парк «Кузьминки», ул. Кузьминский парк, 1, стр. 2
2 октября в парках «Коломенское» и «Кузьминки» пройдет творческий благотворительный фестиваль «От сердца к сердцу». В программе — концерт, танцевальные мастер-классы, спортивные состязания и другие мероприятия для детей и взрослых. Все собранные на празднике средства пойдут в фонд «Жизнь как чудо».
Когда
2 октября
Где
детский город мастеров «Мастерславль», Пресненская наб., 4, стр. 1
Отличная возможность познакомиться с традициями и культурой Индии не покидая Москвы. Посетители научатся создавать мандалы, готовить блюда индийской кухни, рисовать узоры из хны мехенди, носить сари, а также услышат, как говорят на хинди. Взрослые, кстати, тоже не должны заскучать: для них приготовили викторину на знание интересных фактов об Индии, уроки йоги и лекцию о культуре и мифологии страны.
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