Отличная возможность познакомиться с традициями и культурой Индии не покидая Москвы. Посетители научатся создавать мандалы, готовить блюда индийской кухни, рисовать узоры из хны мехенди, носить сари, а также услышат, как говорят на хинди. Взрослые, кстати, тоже не должны заскучать: для них приготовили викторину на знание интересных фактов об Индии, уроки йоги и лекцию о культуре и мифологии страны.