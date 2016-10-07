События, которые можно посетить с детьми 8 и 9 октября
Когда: 8 октября
Где: ВДНХ, пр-т Мира, 119
Крупная агропромышленная выставка — мероприятие для взрослых, но детям тут тоже очень понравится. Особенно если вы не заставите их слушать отчеты о реализации государственных программ, а отведете посмотреть на домашних животных и птиц и специального гостя из Астрахани — верблюда по кличке Хан. Кроме того, в рамках праздника пройдет фестиваль национальных культур, где можно будет попробовать национальные блюда и деликатесы из разных регионов страны.
Когда: 8–9 октября
Где: «Аптекарский огород», пр-т Мира, 26, стр. 1
В выходные в «Аптекарском огороде» планируется грибной праздник, где дети и взрослые смогут бесплатно научиться делать свечи и предметы декора в форме грибов, узнают все том, как искать грибы и как не потеряться в лесу. Еще можно будет поучаствовать в грибном параде, для этого, правда, придется сделать себе грибную шляпку.
Когда: 8 и 9 октября
Где: Московский планетарий, ул. Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
В Московском планетарии в эти выходные завершится Всемирная неделя космоса, которая стартовала 2 октября. Для посетителей приготовили много тематических экскурсий, программ и премьер. Мероприятие будет интересно детям старше шести лет. Цена билетов: от 200 рублей.
Когда: 6–31 октября
Где: ГУМ, Красная пл., 3
В ГУМе открылась выставка, посвященная одному из героев Сергея Михалкова — дяде Стёпе. На ней можно увидеть детские творческие работы по произведениям писателя, ростовых кукол, сделанных по иллюстрациям известных детских художников, и елочные игрушки в стиле 50–60 годов с главным героем праздника.
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