Крупная агропромышленная выставка — мероприятие для взрослых, но детям тут тоже очень понравится. Особенно если вы не заставите их слушать отчеты о реализации государственных программ, а отведете посмотреть на домашних животных и птиц и специального гостя из Астрахани — верблюда по кличке Хан. Кроме того, в рамках праздника пройдет фестиваль национальных культур, где можно будет попробовать национальные блюда и деликатесы из разных регионов страны.

