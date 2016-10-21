4 события, которые можно посетить с детьми 22 и 23 октября
Когда: с 20 до 23 октября
Где: ТВК «Тишинка», Тишинская пл., 1/1
В выходные на Тишинке продолжит свою работу открывшаяся в четверг выставка-продажа товаров для хобби и творчества. Основной темой выбрали море и все, что с ним связано. Посетителей ждут творческие мастер-классы для детей и взрослых, лекции, конкурсы, шоу и гаражная распродажа.
Когда: 22 октября
Где: «Event Hall Даниловский», ул. Дубининская, 71/5
В субботу в пространстве «Event Hall Даниловский» пройдет большой семейный праздник Love Bazar. Здесь будет не только дизайн-маркет с разнообразными товарами для детей и дома, но и бесплатные мастер-классы для всей семьи, лекторий, большое детское пространство для игр и развлечений. Также гостей ждет благотворительная лотерея, бесплатные фотографии на память и фуд-корт с полезной едой.
Когда: 22 октября
Где: Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М. И. Глинки,
ул. Фадеева, 4
Музей имени М. И. Глинки в субботу ждет детей всех возрастов, чтобы рассказать им о русских народных музыкальных инструментах, в том числе и очень редких и малоизвестных. Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» сыграет концерт, на котором можно будет услышать переложения мировой классики и оригинальные произведения, написанные для инструментов оркестра, а также народную музыку. Обещают, что на некоторых инструментах детям дадут поиграть самим. Один билет обойдется в 400 рублей.
Когда: 23 октября
Где: кинотеатр «Пионер», Кутузовский пр-т., 21
В предстоящее воскресенье в «Пионере» будут показывать культовый чешский сериал про Кротика. В программу вошли пять коротких мультфильмов. Подробнее о персонаже и его создателе детям расскажет режиссер-аниматор Любовь Хоботова. После показа дети смогут позаниматься с преподавателями школы современного танца «Цех».
КомментарииПодписаться