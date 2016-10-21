Музей имени М. И. Глинки в субботу ждет детей всех возрастов, чтобы рассказать им о русских народных музыкальных инструментах, в том числе и очень редких и малоизвестных. Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» сыграет концерт, на котором можно будет услышать переложения мировой классики и оригинальные произведения, написанные для инструментов оркестра, а также народную музыку. Обещают, что на некоторых инструментах детям дадут поиграть самим. Один билет обойдется в 400 рублей.

