5 событий, которые можно посетить с детьми 29 и 30 октября
Когда: 27 октября — 7 ноября
Где: кинотеатры Москвы и культурный центр ЗИЛ, ул. Восточная, 4/1
На этой неделе в городе стартовал десятый большой фестиваль мультфильмов, который продлится до 7 ноября. Фестиваль проходит в 20 московских кинотеатрах, основной площадкой стал культурный центр ЗИЛ. Именно там устраивают утренники сериалов с какао и булочкой и работает фабрика мультфильмов — развлекательно-образовательная программа для детей и взрослых.
Когда: 27–30 октября
Где: парк «Сокольники», Сокольнический вал, 1
На конной выставке будет интересно не только взрослым профессионалам, но и детям, которые любят лошадей. Для них предусмотрена специальная развлекательная программа с аниматорами, мастер-классами, лекциями, конкурсами и уроками верховой езды. Животных можно будет погладить и сфотографироваться с ними.
Когда: 28–30 октября
Где: Государственная детская библиотека,
Калужская пл., 1
На фестивале, который будет длиться три дня, запланировано больше 100 различных мероприятий для взрослых и детей всех возрастов: книжная ярмарка, встречи с писателями и иллюстраторами, мастер-классы, творческие мастерские, читательские конференции, круглые столы, интерактивные спектакли, кино и мультипликационные показы.
Когда: 28–31 октября
Где: творческие мастерские, ЦСИ «Винзавод», 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6
В пространстве творческих мастерских на «Винзаводе» все выходные и даже чуть дольше будет длится празднование Хэллоуина. Детей приглашают отправиться в опасное и таинственное путешествие в страну кельтов и пройти праздничный квест, а потом обещают устроить настоящее веселье. Стоимость одного билета — 1 300 рублей.
Когда: 29–30 октября
Где: «Городская ферма» на ВДНХ, пр-т Мира, 119
В выходные на «Городской ферме» планируют отмечать праздник осени. Будет большая ярмарка, на которую фермеры привезут свои товары: сыры, молоко, мед и полезные сладости. Также запланированы лекции, мастер-классы, выступления, конкурсы, викторины и интерактивные уроки для детей.
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