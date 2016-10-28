На конной выставке будет интересно не только взрослым профессионалам, но и детям, которые любят лошадей. Для них предусмотрена специальная развлекательная программа с аниматорами, мастер-классами, лекциями, конкурсами и уроками верховой езды. Животных можно будет погладить и сфотографироваться с ними.