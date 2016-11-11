В эту субботу любителей сладкого всех возрастов ждут на площадке Digital Oсtober, где кондитеры со всего мира будут соревноваться в своем мастерстве. На фестивале удастся попробовать все: от капкейков до больших свадебных тортов. Для детей предусмотрена детская кондитерская, в которой буду изделия от юных кондитеров.