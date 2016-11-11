Кондитерский фестиваль Sugar Cake

Когда: 12 ноября

Где: Digital Oсtober, Берсеневская наб., 6/3

В эту субботу любителей сладкого всех возрастов ждут на площадке Digital Oсtober, где кондитеры со всего мира будут соревноваться в своем мастерстве. На фестивале удастся попробовать все: от капкейков до больших свадебных тортов. Для детей предусмотрена детская кондитерская, в которой буду изделия от юных кондитеров. 

Игротека «Лепилка» в Сокольниках

Когда: 12–13 ноября

Где: Дом детского творчества парка «Сокольники»,
Митьковский пр., 5

Творческая мастерская «Лепилка» — отличная возможность для детей полепить из самых разных материалов: пластилина, воска, глины, кинетического песка и пластилинового мыла. Организаторы мероприятия уверенно обещают: если ребенок не проникнется творческой атмосферой и не захочет участвовать в играх, деньги за входной билет вернут. 

Мюзикл «Буратино»

Когда: 12 ноября

Где: Московский музыкальный театр фольклора, Олимпийский пр., 14

Семейный спектакль с вокальными и танцевальными номерами для зрителей всех возрастов. Актеры во время представления общаются со зрителями, что особенно нравится маленьким зрителям. Цены на билеты начинаются с 300 рублей и доходят до тысячи рублей. 