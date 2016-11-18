Проект Level One запустил формат лекций для родителей, которые могут прийти за новыми знаниями вместе со своими детьми. Пока взрослые слушают лекцию, с детьми будут заниматься профессиональные бэбиситтеры из Kidsout. Заплатить при этом нужно будет только за взрослый билет. В ближайшую субботу запланирована лекция о культуре Японии. Дети старше 11 лет могут посетить ее вместе с родителями.