5 событий, которые можно посетить с детьми 19 и 20 ноября
Когда: 12 ноября — 12 декабря
Где: ТРЦ «Афимолл Сити», Пресненская наб., 2
Целый месяц в торговом центре будет идти выставка семейных фотографий от содружества фотографов, специализирующихся именно на таких съемках. Некоторые кадры по завершении выставки выставят на продажу. Также посетители получат возможность познакомиться с фотографами лично и договориться о частной фотосессии для своей семьи. Вход бесплатный.
Когда: 19 ноября
Где: Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац, п-т Вернадского, 5
В день рождения театра им Н. И. Сац состоится премьера детского оперного спектакля «Гадкий утенок». Композитор Михаил Броннер написал оперу к известной всем сказке Ганса Христиана Андерсена. Историю волшебного преображения расскажут юным зрителям через музыку и танцы. Обратите внимание, что спектакль длится чуть больше двух часов и не рекомендуется к просмотру детям младше восьми лет.
Когда: 19 ноября
Где: Кафе «Март», ул. Петровка, 25
Детский проект «Усадьбы Jazz» придуман, чтобы рассказать детям о разных музыкальных направлениях и местах, в которых они зародились. В субботу маленьким слушателям предлагают отправиться в Новый Орлеан, чтобы узнать, действительно ли джаз изобрели в этом городе. Взрослый билет обойдется в
1 000 рублей, детский — в 500 рублей.
Когда: 19 ноября
Где: Еврейский культурный центр, ул. Б. Никитская, 47/2
Проект Level One запустил формат лекций для родителей, которые могут прийти за новыми знаниями вместе со своими детьми. Пока взрослые слушают лекцию, с детьми будут заниматься профессиональные бэбиситтеры из Kidsout. Заплатить при этом нужно будет только за взрослый билет. В ближайшую субботу запланирована лекция о культуре Японии. Дети старше 11 лет могут посетить ее вместе с родителями.
Когда: 20 ноября
Где: все магазины IKEA
В предстоящее воскресенье во всех российских магазинах IKEA пройдет веселый праздник для детей и взрослых «Давай играть!». Посетителей ждут мастер-классы, игры, конкурсы, спектакли и благотворительные акции. Каждый ребенок получит возможность нарисовать эскиз и шанс стать автором будущей коллекции игрушек. Чтобы попасть на праздник, нужно заранее зарегистрироваться на сайте и быть членом клуба IKEA Family.
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