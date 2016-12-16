Новогодние ярмарки, рождественские чтения и выставка кукол
Когда: 16–18 декабря
Где: Гостиный Двор, ул. Ильинка, 4
С сегодняшнего дня в Гостином Дворе можно увидеть самых разных кукол и игрушки ручной работы из всех уголков планеты. Посетители не только насладятся экспозицией, но и получат возможность купить коллекционных кукол, мишек, елочные игрушки и многое другое.
Когда: 17–30 декабря
Где: сад «Эрмитаж», ул. Каретный Ряд, 3
Предновогодний марафон выходит на финишную прямую. В эти выходные заработает множество новогодних ярмарок. Одна из них — в саду «Эрмитаж». Помимо подарков, здесь удастся купить новогоднюю елку или сосну, игрушки и одежду. Вход бесплатный.
Когда: 17–18 декабря
Где: дизайн-завод «Флакон», ул. Большая Новодмитровская, 36
Очередной рождественский маркет пройдет в выходные на «Флаконе». Тут получится купить подарки из разных стран Европы, Африки и Америки, дизайнерскую одежду, аксессуары и украшения. В программе запланированы детская анимация, мастер-классы и встреча с дедом морозом.
Когда: 17–18 декабря
Где: КЦ «Москвич», Волгоградский пр-т, 46/16
Игротека, на которой можно поиграть с самыми интересными в мире конструкторами: магнитными, математическими, зоологическими, музыкальными и многими другими. Игры рассчитаны на детей старше трех лет, но если вы пришли с малышом, для него тоже найдутся развлечения в отдельной зоне.
Когда: 18 декабря
Где: ТЦ «Кунцево Плаза», ул. Ярцевская, 19
В воскресенье в торговом комплексе «Кунцево Плаза» заработает уютный лекторий с новогодними декорациями. Детские сказки будут читать Николай Дроздов, Елизавета Боярская и Сергей Белоголовцев. На 18 декабря запланированы «12 месяцев» и «Золушка». Также чтения пройдут 25 декабря и 6 января. Вход на мероприятие свободный.
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