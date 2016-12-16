Игротека, на которой можно поиграть с самыми интересными в мире конструкторами: магнитными, математическими, зоологическими, музыкальными и многими другими. Игры рассчитаны на детей старше трех лет, но если вы пришли с малышом, для него тоже найдутся развлечения в отдельной зоне.