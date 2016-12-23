Акуловы недели в Московском зоопарке

Когда: 23 декабря — 8 января

Где: Московский зоопарк, ул. Большая Грузинская, 1

В «Зоодепо» под новый год открывается новая выставка, которая посвящена акулам. Специально по этому случаю из Дарвиновского музея в зоопарк привезли уникальные объекты: зубы, позвонки и челюсти ископаемых акул.

На выставке можно увидеть арт-объекты, макеты разнообразных акул в натуральную величину, прогуляться по морскому дну и познакомиться с морскими обитателями. 

Новогодняя игротека «Паровозия»

Когда: 23–25 декабря

Где: Музей Московской железной дороги, ул. Кожевническая, 2

Помимо традиционных для «Паровозии» игр с железной дорогой, для ребят предусмотрели развлечения с Дедом Морозом в формате квеста. Для того чтобы все играли в комфортных условиях, организаторы решили разделить посещение на сеансы — по 3 часа каждый — и ограничить количество детей в каждом из них. Поэтому билеты лучше приобретать заранее. Стандартный детский билет на выходные обойдется в 1 800 рублей. 

Рождество для самых маленьких на «Экомаркете» в Конькове 

Когда: 24 декабря

Где: «Экомаркет», Коньково, ул. Профсоюзная, 126/3

Рождественский спектакль для малышей от проекта «Игровые чтения». Детей ждет добрая сказка, новогодняя елка, которую предстоит нарядить, и целых три Деда Мороза. Мероприятие бесплатное, но необходима предварительная регистрация. 

«Арт-эксперимент. Игровая площадка от Нью-Йорка до Москвы» в ЦСИ «Гараж»

Когда: 24 декабря — 10 января

Где: ЦСИ «Гараж», ул. Крымский Вал, 9/32

Интерактивный выставочный проект «Арт-эксперимент» в этом году посвящен архитектуре детских игровых площадок. Ежедневно в «Гараже» будут работать творческие мастерские, на которых педагоги расскажут детям и взрослым, что такое публичное пространство и арт-объект, а также покажут лучшие произведения паблик-арта.

Можно будет построить макет собственной игровой площадки и попробовать себя в роли дизайнера городского пространства. 

Лекция «Самые удивительные научные открытия 2016 года»

Когда: 24 декабря

Где: лекторий «Прямая речь», Ермолаевский пер., 25

Детская научная лекция по итогам уходящего года, которую в интерактивной форме проведет Илья Колмановский. Он расскажет об удивительных открытиях и о работе ученых и путешественников за 2016 год.

На лекции обещают объяснить, почему люди не живут дольше 120 лет; поведать о животном, которое выжило в открытом космосе; о человеке со сломанным позвоночником, который научился ездить на велосипеде с помощью обонятельных нервов, и о многих других интересных вещах.

Лекция рассчитана на детей старше семи лет и их родителей. Входной билет обойдется в 1 100 рублей. Цена для детей и для взрослых одинаковая. 