В «Зоодепо» под новый год открывается новая выставка, которая посвящена акулам. Специально по этому случаю из Дарвиновского музея в зоопарк привезли уникальные объекты: зубы, позвонки и челюсти ископаемых акул.

На выставке можно увидеть арт-объекты, макеты разнообразных акул в натуральную величину, прогуляться по морскому дну и познакомиться с морскими обитателями.