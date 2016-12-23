Акулы в зоопарке, научная лекция, новогодняя игротека и рождественский спектакль
Когда: 23 декабря — 8 января
Где: Московский зоопарк, ул. Большая Грузинская, 1
В «Зоодепо» под новый год открывается новая выставка, которая посвящена акулам. Специально по этому случаю из Дарвиновского музея в зоопарк привезли уникальные объекты: зубы, позвонки и челюсти ископаемых акул.
На выставке можно увидеть арт-объекты, макеты разнообразных акул в натуральную величину, прогуляться по морскому дну и познакомиться с морскими обитателями.
Когда: 23–25 декабря
Где: Музей Московской железной дороги, ул. Кожевническая, 2
Помимо традиционных для «Паровозии» игр с железной дорогой, для ребят предусмотрели развлечения с Дедом Морозом в формате квеста. Для того чтобы все играли в комфортных условиях, организаторы решили разделить посещение на сеансы — по 3 часа каждый — и ограничить количество детей в каждом из них. Поэтому билеты лучше приобретать заранее. Стандартный детский билет на выходные обойдется в 1 800 рублей.
Когда: 24 декабря
Где: «Экомаркет», Коньково, ул. Профсоюзная, 126/3
Рождественский спектакль для малышей от проекта «Игровые чтения». Детей ждет добрая сказка, новогодняя елка, которую предстоит нарядить, и целых три Деда Мороза. Мероприятие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.
Когда: 24 декабря — 10 января
Где: ЦСИ «Гараж», ул. Крымский Вал, 9/32
Интерактивный выставочный проект «Арт-эксперимент» в этом году посвящен архитектуре детских игровых площадок. Ежедневно в «Гараже» будут работать творческие мастерские, на которых педагоги расскажут детям и взрослым, что такое публичное пространство и арт-объект, а также покажут лучшие произведения паблик-арта.
Можно будет построить макет собственной игровой площадки и попробовать себя в роли дизайнера городского пространства.
Когда: 24 декабря
Где: лекторий «Прямая речь», Ермолаевский пер., 25
Детская научная лекция по итогам уходящего года, которую в интерактивной форме проведет Илья Колмановский. Он расскажет об удивительных открытиях и о работе ученых и путешественников за 2016 год.
На лекции обещают объяснить, почему люди не живут дольше 120 лет; поведать о животном, которое выжило в открытом космосе; о человеке со сломанным позвоночником, который научился ездить на велосипеде с помощью обонятельных нервов, и о многих других интересных вещах.
Лекция рассчитана на детей старше семи лет и их родителей. Входной билет обойдется в 1 100 рублей. Цена для детей и для взрослых одинаковая.
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