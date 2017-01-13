Новый интерактивный музей, передвижной планетарий и бесплатные занятия в «Робошколе»
Когда: 14 января
Где: парк «Сокольники», ул. Сокольнический Вал, 1/1, площадка для выгула собак
Клуб собаководов устраивает в субботу праздник с катанием на санях, запряженных собаками. Несмотря на то что новый год наступил две недели назад, на мероприятии ожидают Деда Мороза и Снегурочку. Маленькие посетители смогут не только покататься на санках, но и поучаствовать в викторине, веселых стартах, поводить хоровод и даже получить подарки.
Когда: 14 и 15 января
Где: городская ферма на ВДНХ, пр-т Мира, 119
Ферма приглашает предаться традиционным зимним забавам в честь старого Нового года: поводить хороводы, попеть песни, попить чай с блинами и вареньем. Также обещают обширную фольклорную программу, колядки, гадания, сюрпризы и сладкие подарки.
Когда: 14 и 15 января
Где: творческое пространство «Символ», ул. Золоторожский Вал, 11/20
Внутри купола передвижного планетария в творческом пространстве «Символ» в выходные можно будет посмотреть обучающие фильмы и мультфильмы. Обещают эффект 3D без необходимости использовать очки. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация.
Когда: 14 и 15 января
Где: ВДНХ, пр-т Мира, 119, павильон № 2
В выходные в «Робошколе» проведут бесплатные пробные занятия, на которых можно будет поближе познакомиться с разными направлениями робототехники, пообщаться с преподавателями и кураторами. В качестве бонуса обещают бесплатное тестирование на профориентацию, специальные цены на все учебные курсы, а также сувениры и подарки.
Когда: 14 и 15 января
Где: культурный центр «ЗИЛ», ул. Восточная, 4/1
Отличная возможность посмотреть, как проходят занятия научных лабораторий, и определиться с интересами ребенка, не потратив при этом много денег. Пробное занятие обойдется в 200 рублей, а узнать можно будет много интересного, например, что такое когнитивистика и когда нужно начинать изучать экономику.
Когда: с 2 января
Где: Музей восстания машин, Волгоградский пр-т, 42/2
В новогодние праздники в Москве заработал новый музей. Его интерактивная экспозиция посвящена роботам, супергероям и персонажам известных фантастических фильмов и фильмов ужасов. В музее 14 тематических залов общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. В них можно бегать, громко разговаривать, фотографировать со вспышкой и трогать экспонаты руками — в общем, делать все, что запрещено в обычных музеях.
Когда: 2 января — 19 марта
Где: «Эпицентр высоких технологий SMIT», ЦСИ «Винзавод», 4-й Сыромятнический пер., 1/6
До середины марта на «Винзаводе» будет работать интерактивное пространство технологий для взрослых и детей, где можно посмотреть на самые передовые и интересные разработки из мира технологий. Посетителей ждут квесты в смешанной реальности, фильмы и игры в виртуальной и дополненной реальности, световые и видеоинсталляции, проекции и четыре фотозоны, где можно сделать необычное семейное селфи.
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