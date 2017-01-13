Катание на санях в собачьих упряжках в «Сокольниках»

Когда: 14 января

Где: парк «Сокольники», ул. Сокольнический Вал, 1/1, площадка для выгула собак

Клуб собаководов устраивает в субботу праздник с катанием на санях, запряженных собаками. Несмотря на то что новый год наступил две недели назад, на мероприятии ожидают Деда Мороза и Снегурочку. Маленькие посетители смогут не только покататься на санках, но и поучаствовать в викторине, веселых стартах, поводить хоровод и даже получить подарки. 

Интерактивная программа «Колядки на городской ферме»

Когда: 14 и 15 января

Где: городская ферма на ВДНХ, пр-т Мира, 119

Ферма приглашает предаться традиционным зимним забавам в честь старого Нового года: поводить хороводы, попеть песни, попить чай с блинами и вареньем. Также обещают обширную фольклорную программу, колядки, гадания, сюрпризы и сладкие подарки.  

Передвижной московский планетарий в творческом пространстве «Символ»

Когда: 14 и 15 января

Где: творческое пространство «Символ», ул. Золоторожский Вал, 11/20

Внутри купола передвижного планетария в творческом пространстве «Символ» в выходные можно будет посмотреть обучающие фильмы и мультфильмы. Обещают эффект 3D без необходимости использовать очки. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация. 

Бесплатные занятия в «Робошколе» на ВДНХ 

Когда: 14 и 15 января

Где: ВДНХ, пр-т Мира, 119, павильон № 2

В выходные в «Робошколе» проведут бесплатные пробные занятия, на которых можно будет поближе познакомиться с разными направлениями робототехники, пообщаться с преподавателями и кураторами. В качестве бонуса обещают бесплатное тестирование на профориентацию, специальные цены на все учебные курсы, а также сувениры и подарки. 

Пробные занятия в научных лабораториях Политехнического музея

Когда: 14 и 15 января

Где: культурный центр «ЗИЛ», ул. Восточная, 4/1 

Отличная возможность посмотреть, как проходят занятия научных лабораторий, и определиться с интересами ребенка, не потратив при этом много денег. Пробное занятие обойдется в 200 рублей, а узнать можно будет много интересного, например, что такое когнитивистика и когда нужно начинать изучать экономику.  

Интерактивный музей восстания машин

Когда: с 2 января

Где: Музей восстания машин, Волгоградский пр-т, 42/2

В новогодние праздники в Москве заработал новый музей. Его интерактивная экспозиция посвящена роботам, супергероям и персонажам известных фантастических фильмов и фильмов ужасов. В музее 14 тематических залов общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. В них можно бегать, громко разговаривать, фотографировать со вспышкой и трогать экспонаты руками — в общем, делать все, что запрещено в обычных музеях. 

«Эпицентр высоких технологий на „Винзаводе“»

Когда: 2 января — 19 марта

Где: «Эпицентр высоких технологий SMIT», ЦСИ «Винзавод», 4-й Сыромятнический пер., 1/6

До середины марта на «Винзаводе» будет работать интерактивное пространство технологий для взрослых и детей, где можно посмотреть на самые передовые и интересные разработки из мира технологий. Посетителей ждут квесты в смешанной реальности, фильмы и игры в виртуальной и дополненной реальности, световые и видеоинсталляции, проекции и четыре фотозоны, где можно сделать необычное семейное селфи. 