До середины марта на «Винзаводе» будет работать интерактивное пространство технологий для взрослых и детей, где можно посмотреть на самые передовые и интересные разработки из мира технологий. Посетителей ждут квесты в смешанной реальности, фильмы и игры в виртуальной и дополненной реальности, световые и видеоинсталляции, проекции и четыре фотозоны, где можно сделать необычное семейное селфи.