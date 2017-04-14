Кинолекторий, фестиваль биологии, экскурсии в московских музеях и театральный капустник
Возраст: лекция — от 6+, фильм — от 0+
Когда: 16 апреля
Кинолекторий в кинотеатре «Пионер»
Детям покажут короткометражный мультфильм «Жихарка», который стал прототипом «Маши и Медведя». После фильма детям предложат печенье и какао. Для детей постарше пройдет лекция режиссеров Елены Черновой и Олега Ужинова, которые расскажут об искусстве создания персонажей.
Возраст: 3+
Когда: 16 апреля
Капустник фестиваля Kids Rock Fest
Актеры театра и кино проведут конкурс актерского мастерства, а клоуны театра покажут мим-представление. Любителей книг ждут пьесы от детского книжного автобуса «Бампер». Театральная гримерка и мастерская по изготовлению театрального реквизита создадут настроение закулисья. Билеты можно купить на сайте.
Возраст: 6+
Когда: 16 апреля
Где: Музей Москвы
Дни исторического и культурного наследия Москвы в Музее Москвы
Все филиалы Музея Москвы 16 апреля откроются для бесплатного посещения. Можно будет побывать на экскурсиях, лекциях, театральных и концертных мероприятиях. В здании на Зубовском бульваре пройдет серия бесплатных экскурсий по основным выставкам «История Москвы для детей и взрослых», «Москва. Мода и революция», обзорная экскурсия по архитектурному комплексу Провиантские склады. Подробнее ознакомиться с расписанием можно на сайте.
Возраст: 0+
Когда: 15–16 апреля
Показы мультфильмов в кинотеатре «Каро»
В кинотеатрах сети «Каро» пройдет повторный показ самых кассовых анимационных картин 2016 года, среди которых: «Зверополис», «В поисках Дори», «Моана», «Тролли» и «Тайная жизнь домашних животных». Посмотреть расписание мероприятий и купить билеты можно на сайте.
Возраст: 6+
Когда: 15–16 апреля
Где: ВДНХ
Программа «Техногеника»
Программа рассказывает о знаковых произведениях технического искусства, созданных в России и СССР. Зрители смогут посмотреть выпуски о Центре подготовки космонавтов, орбитальном корабле «Буран», экранопланах, стратегических бомбардировщиках, первом пассажирском сверхзвуковом самолете, вертолетах-гигантах и других инженерных объектах. Расписание можно найти на сайте.
Возраст: 7+
Когда: 15 апреля, 11:30
Квест в Третьяковской галерее
Проект «Мысли вслух» проведет квест «От „Боярыни Морозовой“ до „Девочки с персиками“». Участники пройдутся по залам, познакомятся с шедеврами русской живописи и узнают об их секретах. В конце будет викторина с небольшими призами. Купить билеты можно на сайте.
Возраст: 4+
Когда: 16 апреля, с 17:00 до 19:00
Где: «Ролл Холл»
Урок по катанию на роликах
Посетители смогут узнать о технике безопасного падения, различных способах торможения и поворотов. Также в программе урока — игры и эстафеты, развивающие навыки катания, упражнения на развитие координации и равновесия. Посещение урока бесплатное.
Возраст: 6+
Когда: 16 апреля
Фестиваль увлекательной биологии
С 12:00 до 16:00 любой желающий сможет посмотреть в микроскопы с подготовленными микропрепаратами. На лабораторном стекле можно будет увидеть инфузории-туфельки, коловраток, циклопов, дафний. Тут же можно будет расспросить специалистов про разные виды. Посещение фестиваля бесплатное.
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