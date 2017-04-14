Все филиалы Музея Москвы 16 апреля откроются для бесплатного посещения. Можно будет побывать на экскурсиях, лекциях, театральных и концертных мероприятиях. В здании на Зубовском бульваре пройдет серия бесплатных экскурсий по основным выставкам «История Москвы для детей и взрослых», «Москва. Мода и революция», обзорная экскурсия по архитектурному комплексу Провиантские склады. Подробнее ознакомиться с расписанием можно на сайте.