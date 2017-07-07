В субботу в Кузьминки привезут кошек и собак из приюта в Печатниках — с животными можно будет не только провести выходной, но и забрать нового друга с собой домой. Кроме этого, гостей фестиваля ждут интересные лекции ветеринаров и зоопсихологов, мастер-классы, зона аквагрима, лотерея и благотворительный маркет. Сбор — в 12:00 на большой поляне у Coffee Cafe.