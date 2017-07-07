Самый маленький бродячий цирк, праздник Family Pets, «Папа Фест» и «Приходи на Гауди!»
Когда: 8 июля, 12:00–18:00
В субботу в Кузьминки привезут кошек и собак из приюта в Печатниках — с животными можно будет не только провести выходной, но и забрать нового друга с собой домой. Кроме этого, гостей фестиваля ждут интересные лекции ветеринаров и зоопсихологов, мастер-классы, зона аквагрима, лотерея и благотворительный маркет. Сбор — в 12:00 на большой поляне у Coffee Cafe.
Когда: 8–9 июля, 11:00–20:00
На фестивале будет пять разных секций — Игровая, Спортплощадка, Мастерская, Лаборатория и Здоровье — и крутой папа-квест, в котором нужно будет собрать робота, построить ракету, слетать на Луну и отправить письмо в будущее. Кроме мастер-классов от мастерской «КрашПро» и «Лиги роботов», детей и их родителей ждут красочные театральные представления, увлекательные научные шоу, спортивные танцы, эстафеты и другие активности.
Когда: 4–12 июля, 18:30–19:30
О самом маленьком цирке мы сделали хорошую историю с кучей классных фотографий — там можно узнать, зачем идти в крошечный шатер, который стоит сейчас в парке центра «ЗИЛ» и смотреть спектакль «Дурак», который каждый раз делается заново. Спектакли идут каждый день — расписание есть на сайте.
Когда: 8–9 июля, 11:00–12:30
Где: ул. Петровка, 25
Увлекательная интерактивная экскурсия по выставке Гауди — один из способов провести дождливые выходные интересно и с пользой. После экскурсии будет мастер-класс, на котором дети попробуют сделать аксессуары в технике тренкадис — «ломаной мозаики», которую использовал Гауди.
Когда: 8 июля, 10:00–18:00
На празднике в парке детей ждет развлекательная программа «Остров сокровищ», мастерские по росписи картонных домиков, аквагрим, сладкое угощение и показ мультфильма «Братва из джунглей» о захватывающих приключениях животных из Бомбейского зоопарка.
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