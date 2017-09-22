Фестиваль Seasons «Мейкеры», спектакль «Мартин не плачет» и фильм «Мечтай о большем»
«Боб и Бобек — кролики из шляпы» в «Пионере»
Возраст: 0+
Когда: 24 сентября, 11:30–12:30
Где: Кутузовский пр-т, 21
В детском лектории кинотеатра «Пионер» покажут культовый чешский мультфильм «Боб и Бобек» про двух кроликов-путешественников, которые ездят по миру в волшебной шляпе фокусника. Хотя мультфильм и снимался в конце 1970-х, в советском прокате его не было. Поэтому мульт интересно будет посмотреть не только детям, но и их родителям, выросшим на смешных историях про крота. После просмотра — традиционное чаепитие и занятия с преподавателем центра современного танца «Цех».
Фестиваль спектаклей для детей «Гаврош»
Возраст: 1,5–12 лет
Когда: 22 сентября — 1 октября
Где: зависит от спектакля
Фестиваль детских спектаклей проводится «Театриумом на Серпуховке» уже 11 лет — и каждый год он посвящен театральному искусству одной из стран. В этом году на нескольких площадках — «Театриум на Серпуховке», «Современник», театр имени Моссовета, театр имени Евгения Вахтангова, «Школа драматического искусства» — детям покажут французские спектакли. Кроме основной программы, организаторы приготовили мастер-классы по сценическому мастерству для взрослых и детей, литературный квест, творческие уроки и представления в детских больницах. Спектакли рассчитаны на разный возраст — обязательно уточняйте информацию на сайте.
Интерактивный спектакль «Детективная история» в «Море внутри»
Возраст: 6–11 лет
Когда: 23 сентября, 12:45–14:30
«Детективная история» — это не просто интерактивный спектакль про суперагентов, а целое научное шоу: кроме занимательных научных фактов и игровой части, детей ждет мини-квест и необычные эксперименты. Спектакль показывает арт-команда «Чудные штуки»: ребята уже несколько лет устраивают веселые и познавательные праздники для детей. Билетов на шоу всего 30 — это необходимо для того, чтобы вовлечь всех гостей в активное действо.
Спектакль «Мартин не плачет» в центре «Среда»
Возраст: 4+
Когда: 23 сентября, 11:00 и 13:00
В творческом центре «Среда» покажут историю про самого маленького слона Мартина (он размером с кошку) по книге Линор Горалик. Мартин умеет играть на волынке и петь русские романсы. А еще он катается на калитке и видит привидения-хомячков. Спектакль получился теплым и красочным, он про дружбу, нежность и умение не отчаиваться.
Фестиваль «Seasons Мейкеры» в саду имени Баумана
Возраст: 0+
Когда: 23–24 сентября, 12:00–22:00
Детская программа «Мейкеров» впечатляет: в мастерской антикварного цирка маленьких гостей научат жонглировать, ездить на одном колесе и ходить на ходулях; в «Доме на крыше» можно будет пилить, забивать гвозди и выжигать свое имя на дощечках; в книжной мастерской — сделать книгу ростом с человека, а в «Дододомиках» — арт-объект из картона. Кроме мастерских, будет работать детский маркет: там можно будет купить домашние сладости, самодельные украшения и сувениры. Вся программа есть на сайте.
Фильм «Мечтай о большем: Свой мир строим сами» в IMAX
Возраст: 6+
Когда: 23 сентября, 16:30, и 24 сентября, 11:00
«Мечтай о большем» — это семейный документальный фильм об архитектуре и профессии инженеров. Если дети любят что-то делать своими руками, строить башни из кубиков или придумывать новые модели из конструктора, им понравятся истории о Великой китайской стене, американских горках, небоскребах и сверхскоростных поездах — ведь все эти вещи когда-то были просто чьей-то идеей.
КомментарииПодписаться