Детская программа «Мейкеров» впечатляет: в мастерской антикварного цирка маленьких гостей научат жонглировать, ездить на одном колесе и ходить на ходулях; в «Доме на крыше» можно будет пилить, забивать гвозди и выжигать свое имя на дощечках; в книжной мастерской — сделать книгу ростом с человека, а в «Дододомиках» — арт-объект из картона. Кроме мастерских, будет работать детский маркет: там можно будет купить домашние сладости, самодельные украшения и сувениры. Вся программа есть на сайте.