Спектакль «Город клоуна Пика» в «Мамином садике Seasons»

Возраст: 5+

Когда: 9 декабря, 11:00–12:00

Где: ул. Каретный Ряд, 3

Актеры театра «Снарк» покажут классную историю про клоуна Пика: когда у него сгорел цирк, он вырезал себе новый из бумаги. А вместе с цирком — целый город и жителей в придачу. Это то представление, от просмотра которого невозможно оторваться, а все персонажи появляются прямо на глазах у зрителей — с помощью ножниц.

«Антиярмарка» в культурном центре ЗИЛ

Возраст: 0+

Когда: 9 декабря, 12:00–19:30

Где: ул. Восточная, 4, корп. 1

В субботу Гринпис проводит большую детскую экоярмарку, на которой расскажут, что подарки необязательно покупать, а можно сделать своими руками — из того, что есть дома. Кроме мастер-классов, где можно будет соорудить новогодний костюм из маминого платья или украшение для дома из засушенных апельсинов и орехов, будет работать фримаркет — место, куда можно принести ненужные вещи (детскую одежду или игрушки) и найти то, что пригодится дома.

«Поп-ап-кулинария» в «Зеленой школе»

Возраст: 6+

Когда: 9 и 10 декабря, 14:00–15:00

Где: ул. Крымский Вал, 9, стр. 4

На кулинарном занятии в «Зеленой школе» повар расскажет детям, какие секретные ингредиенты нужны для правильного рождественского печенья, и покажет, как его испечь. Готовое печенье дети заберут домой.

Baby Science в Научном террариуме Зоологического музея

Возраст: 3+

Когда: 10 декабря, 10:30–12:30

Где: ул. Большая Никитская, 2

По воскресеньям в Научном террариуме проходят интерактивные занятия для малышей. На лекциях «Кто они?» и «Что они едят?» детям расскажут про черепах, хамелеонов, гусениц и жуков, а самые любопытные смогут даже подержать их в руках. Ну и конечно, всех животных и насекомых обязательно нужно будет покормить, но сначала узнать, кто чем питается, и приготовить любимую еду для жителей террариума.

Лекция «Про плохое» в ЦДХ

Возраст: 7+

Когда: 10 декабря, 13:00–14:00

Где: ул. Крымский Вал, 10

На лекции Илья Колмановский, ученый и журналист, расскажет детям, как разобраться, что на самом деле хорошо, а что плохо. Какие страшилки про соль, сахар, табак и алкоголь они уже знают, что из этого правда и как относиться к разным источникам информации? Что ученые говорят о курении? Сколько на самом деле сахара в банке колы? И что будет, если съедать такое количество каждый день?

Кинопоказ «Машина времени» в МРИ

Возраст: 7+

Когда: 10 декабря, 12:00–13:30

Где: Ленинградский пр-т, 15, стр. 11

«Кинопутешествие» — это новый формат детских занятий в Музее русского импрессионизма. Вместе с Ольгой Гулевич, создательницей истории про пластилиновый буксир, дети окажутся в начале прошлого века и узнают, как в то время жили взрослые и дети, какие книги они читали, какие картины были в музеях, кто такой Чарли Чаплин и многое другое.

«Прощай, Кристофер Робин» в детском лектории «Пионера»

Возраст: 12+

Когда: 10 декабря, 11:30–14:00

Где: Кутузовский пр-т, 21

На семейном просмотре фильма «Прощай, Кристофер Робин» психолог Вита Малыгина обсудит с родителями, почему не стоит навязывать детям свои интересы и мечты, как помочь им найти себя и стать счастливыми.

Мастер-класс «О чем говорят дома»

Возраст: 7–12 лет

Когда: 10 декабря, 17:30–18:30

Где: Ветошный пер., 5

На занятии преподаватели проекта «Москва глазами инженера» расскажут детям, какими раньше были города и улицы и как они менялись на протяжении истории. Дети выучат разные архитектурные термины и разберутся, по каким признакам можно вычислить возраст дома.