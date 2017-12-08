На лекции Илья Колмановский, ученый и журналист, расскажет детям, как разобраться, что на самом деле хорошо, а что плохо. Какие страшилки про соль, сахар, табак и алкоголь они уже знают, что из этого правда и как относиться к разным источникам информации? Что ученые говорят о курении? Сколько на самом деле сахара в банке колы? И что будет, если съедать такое количество каждый день?