«Антиярмарка», «Лекция про плохое» и «Прощай, Кристофер Робин»
Возраст: 5+
Когда: 9 декабря, 11:00–12:00
Где: ул. Каретный Ряд, 3
Актеры театра «Снарк» покажут классную историю про клоуна Пика: когда у него сгорел цирк, он вырезал себе новый из бумаги. А вместе с цирком — целый город и жителей в придачу. Это то представление, от просмотра которого невозможно оторваться, а все персонажи появляются прямо на глазах у зрителей — с помощью ножниц.
Возраст: 0+
Когда: 9 декабря, 12:00–19:30
В субботу Гринпис проводит большую детскую экоярмарку, на которой расскажут, что подарки необязательно покупать, а можно сделать своими руками — из того, что есть дома. Кроме мастер-классов, где можно будет соорудить новогодний костюм из маминого платья или украшение для дома из засушенных апельсинов и орехов, будет работать фримаркет — место, куда можно принести ненужные вещи (детскую одежду или игрушки) и найти то, что пригодится дома.
Возраст: 6+
Когда: 9 и 10 декабря, 14:00–15:00
На кулинарном занятии в «Зеленой школе» повар расскажет детям, какие секретные ингредиенты нужны для правильного рождественского печенья, и покажет, как его испечь. Готовое печенье дети заберут домой.
Возраст: 3+
Когда: 10 декабря, 10:30–12:30
По воскресеньям в Научном террариуме проходят интерактивные занятия для малышей. На лекциях «Кто они?» и «Что они едят?» детям расскажут про черепах, хамелеонов, гусениц и жуков, а самые любопытные смогут даже подержать их в руках. Ну и конечно, всех животных и насекомых обязательно нужно будет покормить, но сначала узнать, кто чем питается, и приготовить любимую еду для жителей террариума.
Возраст: 7+
Когда: 10 декабря, 13:00–14:00
Где: ул. Крымский Вал, 10
На лекции Илья Колмановский, ученый и журналист, расскажет детям, как разобраться, что на самом деле хорошо, а что плохо. Какие страшилки про соль, сахар, табак и алкоголь они уже знают, что из этого правда и как относиться к разным источникам информации? Что ученые говорят о курении? Сколько на самом деле сахара в банке колы? И что будет, если съедать такое количество каждый день?
Возраст: 7+
Когда: 10 декабря, 12:00–13:30
«Кинопутешествие» — это новый формат детских занятий в Музее русского импрессионизма. Вместе с Ольгой Гулевич, создательницей истории про пластилиновый буксир, дети окажутся в начале прошлого века и узнают, как в то время жили взрослые и дети, какие книги они читали, какие картины были в музеях, кто такой Чарли Чаплин и многое другое.
Возраст: 12+
Когда: 10 декабря, 11:30–14:00
Где: Кутузовский пр-т, 21
На семейном просмотре фильма «Прощай, Кристофер Робин» психолог Вита Малыгина обсудит с родителями, почему не стоит навязывать детям свои интересы и мечты, как помочь им найти себя и стать счастливыми.
Возраст: 7–12 лет
Когда: 10 декабря, 17:30–18:30
Где: Ветошный пер., 5
На занятии преподаватели проекта «Москва глазами инженера» расскажут детям, какими раньше были города и улицы и как они менялись на протяжении истории. Дети выучат разные архитектурные термины и разберутся, по каким признакам можно вычислить возраст дома.
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