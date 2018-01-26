Большая распродажа книг в «Самокате»

Возраст: 0+

Когда: 27 января, 11:00–20:00

Где: ул. Малая Ордынка, 13, стр. 3

facebook

В субботу в «Самокате» пройдет очередная распродажа, а с февраля книги будут продаваться по новым ценам. Желающих забрать классные книги за 100 и 200 рублей обычно очень много, поэтому лучше приезжать к открытию.

Благотворительный день на катке ВДНХ

￼Возраст: 3+

Когда: 27 января, 12:00–22:00, тех. перерыв 15:00–17:00

Где: пр-т Мира, 119

katok.vdnh

Каток на ВДНХ на день станет благотворительным: цены на билеты будут как обычно в выходные, а собранные от их продажи средства пойдут в фонд Хабенского, фонд помощи хосписам «Вера» и фонд «Я есть». В программе: карнавальные катания, танцевальные мастер-классы и благотворительная лотерея. Обратите внимание, что с 15:00 до 17:00 на катке технический перерыв.

Кулинарный мастер-класс в Food Market 21

Возраст: 4+

Когда: 27 января, 14:00–15:00

Где: ул. Новый Арбат, 21

facebook

В Food Market 21 на Новом Арбате детей научат готовить настоящее тайское мороженое — из молока, сливок и экзотических фруктов. Мастер-класс проведет шеф-повар кондитерской Sweetie. Участие в мастер-классе бесплатное, но нужно обязательно зарегистрироваться по телефону: +7 (495) 691–77–87.

Спектакль «Город клоуна Пика» в Центре Мейерхольда

Возраст: 6+

Когда: 28 января, 12:00–13:00

Где: ул. Новослободская, 23

meyerhold

В Творческом центре имени Мейерхольда театр «Снарк» покажет замечательную историю про клоуна Пика. Представление интерактивное, а все герои и декорации — дома, улицы, жители, цирк и сам клоун — сделаны из бумаги.

Интерактивный музей «Ледниковый период» в парке Skazka

Возраст: 0+

Когда: 27 января, 12:30–20:00

Где: ул. Крылатская, 18

parkskazka

В Skazka откроется интерактивная выставка «Ice Парк», где можно будет увидеть мамонтов, саблезубых тигров, пещерных медведей и других животных из ледникового периода. Это не просто чучела, а механизированные экспонаты: они двигаются, дышат и издают разные звуки. Еще в Ледяном парке работает выставка светящихся фигур из снега и льда, так что там должно быть здорово в вечернее время.

Семейный день в музее современного искусства «Гараж»

Возраст: 6+

Когда: 28 января, 12:00–15:00

Где: ул. Крымский Вал, 9, стр. 32

garagemca

В воскресенье в «Гараже» пройдет «Семейный день», посвященный Японии, — традициям и праздникам, ремеслам и современному искусству. Для самых маленьких организаторы приготовили японские сказки, а для подростков — интересные экскурсии по выставке Такаси Мураками «Будет ласковый дождь». Для участия в «Семейном дне» нужно обязательно зарегистрироваться.

Интерактивные джазовые шоу от фонда Belcanto

Возраст: 1–3 года

Когда: 28 января, 10:00–11:00 и 12:00–13:00

Где: пр-т Мира, 36

kids.belcantofund

Фонд Belcanto устраивает интерактивные представления для самых маленьких, чтобы познакомить детей с джазовой музыкой и разными инструментами через движение, танцы и общение. В воскресенье, например, можно будет увидеть «Муху-цокотуху» и «Волшебника Изумрудного города» в необычной интерпретации.