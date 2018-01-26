В Skazka откроется интерактивная выставка «Ice Парк», где можно будет увидеть мамонтов, саблезубых тигров, пещерных медведей и других животных из ледникового периода. Это не просто чучела, а механизированные экспонаты: они двигаются, дышат и издают разные звуки. Еще в Ледяном парке работает выставка светящихся фигур из снега и льда, так что там должно быть здорово в вечернее время.