Семейный день в «Гараже», джазовые шоу и кулинарный мастер-класс
Большая распродажа книг в «Самокате»
Возраст: 0+
Когда: 27 января, 11:00–20:00
Где: ул. Малая Ордынка, 13, стр. 3
В субботу в «Самокате» пройдет очередная распродажа, а с февраля книги будут продаваться по новым ценам. Желающих забрать классные книги за 100 и 200 рублей обычно очень много, поэтому лучше приезжать к открытию.
Благотворительный день на катке ВДНХ
￼Возраст: 3+
Когда: 27 января, 12:00–22:00, тех. перерыв 15:00–17:00
Где: пр-т Мира, 119
Каток на ВДНХ на день станет благотворительным: цены на билеты будут как обычно в выходные, а собранные от их продажи средства пойдут в фонд Хабенского, фонд помощи хосписам «Вера» и фонд «Я есть». В программе: карнавальные катания, танцевальные мастер-классы и благотворительная лотерея. Обратите внимание, что с 15:00 до 17:00 на катке технический перерыв.
Кулинарный мастер-класс в Food Market 21
Возраст: 4+
Когда: 27 января, 14:00–15:00
Где: ул. Новый Арбат, 21
В Food Market 21 на Новом Арбате детей научат готовить настоящее тайское мороженое — из молока, сливок и экзотических фруктов. Мастер-класс проведет шеф-повар кондитерской Sweetie. Участие в мастер-классе бесплатное, но нужно обязательно зарегистрироваться по телефону: +7 (495) 691–77–87.
Спектакль «Город клоуна Пика» в Центре Мейерхольда
Возраст: 6+
Когда: 28 января, 12:00–13:00
В Творческом центре имени Мейерхольда театр «Снарк» покажет замечательную историю про клоуна Пика. Представление интерактивное, а все герои и декорации — дома, улицы, жители, цирк и сам клоун — сделаны из бумаги.
Интерактивный музей «Ледниковый период» в парке Skazka
Возраст: 0+
Когда: 27 января, 12:30–20:00
Где: ул. Крылатская, 18
В Skazka откроется интерактивная выставка «Ice Парк», где можно будет увидеть мамонтов, саблезубых тигров, пещерных медведей и других животных из ледникового периода. Это не просто чучела, а механизированные экспонаты: они двигаются, дышат и издают разные звуки. Еще в Ледяном парке работает выставка светящихся фигур из снега и льда, так что там должно быть здорово в вечернее время.
Семейный день в музее современного искусства «Гараж»
Возраст: 6+
Когда: 28 января, 12:00–15:00
Где: ул. Крымский Вал, 9, стр. 32
В воскресенье в «Гараже» пройдет «Семейный день», посвященный Японии, — традициям и праздникам, ремеслам и современному искусству. Для самых маленьких организаторы приготовили японские сказки, а для подростков — интересные экскурсии по выставке Такаси Мураками «Будет ласковый дождь». Для участия в «Семейном дне» нужно обязательно зарегистрироваться.
Интерактивные джазовые шоу от фонда Belcanto
Возраст: 1–3 года
Когда: 28 января, 10:00–11:00 и 12:00–13:00
Где: пр-т Мира, 36
Фонд Belcanto устраивает интерактивные представления для самых маленьких, чтобы познакомить детей с джазовой музыкой и разными инструментами через движение, танцы и общение. В воскресенье, например, можно будет увидеть «Муху-цокотуху» и «Волшебника Изумрудного города» в необычной интерпретации.
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