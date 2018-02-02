В Laba.Space, про которую мы писали на днях, в субботу пройдет ознакомительный мастер-класс к курсу «Изобретательство», на котором дети вместе с родителями смогут собрать собственного робота. В процессе сборки ребята узнают, как движется экскаватор и как стреляет пистолет. Мастер-класс длится пару часов; чтобы попасть на него, нужно зарегистрироваться на сайте.