«Медведь и пианино», мастер-класс по Малевичу и «ПроРастения» в «Зеленой школе»
Семейные мастер-классы на «Городской ферме»
Возраст: 3+
Когда: с 3 февраля по 15 марта по выходным и праздничным дням, 11:00–18:00
В субботу «Городская ферма» начинает новый цикл детских мастер-классов — по живописи, лепке из глины и изготовлению разных игрушек. Можно будет сделать, например, деревянный домик-магнитик или фигурки животных, которые живут на ферме.
Квест «Случай в „Cибирском экспрессе“» от проекта «Умная Москва»
Возраст: 8–15 лет
Когда: 3–4 февраля, 12:00–20:00
Новый квест, действие которого происходит в скором поезде, состоит из 36 увлекательных детективных историй. Чтобы раскрыть все преступления, детям придется объединиться в команды и провести несколько следственных экспериментов, среди которых — химические опыты, минералогические исследования и работа с биоматериалами. Помогать им будут ученые-сыщики.
«Медведь и пианино» в «Мамином садике»
Возраст: 4+
Когда: 3 февраля, 16:00–17:00
Где: ул. Каретный Ряд, 3
«Медведь и пианино» — это не спектакль, а целый интерактивный концерт: актриса Аня Сизова расскажет маленьким зрителям милую историй про медведя, который выступал на Бродвее. А главным сюрпризом представления станет самый настоящий медведь.
Мастер-класс «Становление гения» по мотивам выставки Малевича
Возраст: 7–12 лет
Когда: 3 февраля, 16:00–18:00
Где: пр-т Мира, 123б
В лектории «Рабочего и колхозницы» проведут художественный мастер-класс по мотивам выставки «Казимир Малевич. Не только „Черный квадрат“». Там дети смогут узнать интересные факты из биографии художника и попробовать себя в разных жанрах — от импрессионизма до супрематизма. Участие в мастер-классе бесплатное (нужна регистрация), а перед ним организаторы рекомендуют посетить выставку.
Мастер-класс «Изобретательство» в Laba.Space
Возраст: 7+
Когда: 4 февраля, 11:00–17:00
Где: ул. Мясницкая, 13, стр. 20
В Laba.Space, про которую мы писали на днях, в субботу пройдет ознакомительный мастер-класс к курсу «Изобретательство», на котором дети вместе с родителями смогут собрать собственного робота. В процессе сборки ребята узнают, как движется экскаватор и как стреляет пистолет. Мастер-класс длится пару часов; чтобы попасть на него, нужно зарегистрироваться на сайте.
Мультфильм «Со склонов Кокурико» в «Пионере»
Возраст: 12+
Когда: 4 февраля, 11:30–13:00
Где: Кутузовский пр-т, 21
В детском лектории «Пионера» в воскресенье покажут анимационную ленту Горо Миядзаки «Со склонов Кокурико». Этот мультфильм, в котором рассказывается о первой любви и подростках 60-х годов, стал одним из самых кассовых в истории студии Ghibli, возглавляемой Хаяо Миядзаки, старшим братом Горо. Перед показом историк анимации Павел Шведов расскажет о Миядзаки-младшем и семейной династии на студии Ghibli, а после детей ждет традиционное чаепитие и танцевальный мастер-класс.
Занятия «ПроРастения» в «Зеленой школе»
Возраст: 5+
Когда: 4 февраля, 13:00–14:00
Где: ул. Крымский Вал, 9, стр. 4
Весь февраль по воскресеньям в «Зеленой школе» будут идти ботанические уроки. Биолог Александр Каширский расскажет детям много интересного и полезного о съедобных и несъедобных растениях, а еще на занятиях можно будет вырастить рассаду для «Общественного огорода»: 4 февраля сажают тархун, мяту, чабрец и другие ароматные травы.
Мастер-класс «Конструкторское бюро» в музее «Экспериментаниум»
Возраст: 9–11 лет
Когда: 4 февраля, 13:00–14:00
Где: Ленинградский пр-т, 80, корп. 11
На мастер-классе в «Экспериментаниуме» дети познакомятся с основными принципами автомобилестроения и соберут движущуюся модель автомобиля. Посещение этого мастер-класса бесплатное, но нужна регистрация. И это только одно из множества занятий на выходные — весь список активностей музея есть на сайте, можно выбрать что-нибудь еще.
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