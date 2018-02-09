В воскресенье немецкий химический концерн BASF проведет увлекательные мастер-классы в лаборатории BASF Kids’ Lab: под присмотром преподавателей дети проведут несколько химических опытов и экспериментов с овощами и фруктами. Они узнают, почему фрукты цветные, из чего они состоят и в чем их польза для организма человека. Участие в мастер-классах бесплатное, но нужно зарегистрироваться.