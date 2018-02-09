«День эволюции», «Денискины рассказы» и спектакль про крошку Кнютта
Спектакль «Семейная пекарня» в «Домике Фанни Белл»
Возраст: 6+
Когда: 10 и 11 февраля, расписание — на сайте
«Театр вкуса» устраивает интерактивное представление, на котором дети не только узнают о том, как пекут хлеб во Франции, но и сами станут на пару часов хозяевами почти настоящей парижской пекарни и напекут гору хрустящих булок. Учить их этому и помогать с тестом будет Юрий Макеев, основатель «Театра вкуса».
«День эволюции» в Дарвиновском музее
Возраст: 6+
Когда: 10 февраля, 10:30–16:00
Где: ул. Вавилова, 57
В субботу в Дарвиновском музее празднуют день рождения Чарльза Дарвина. В программе: интерактивные занятия, научные мастер-классы и увлекательные игры. Дети пообщаются с умным роботом Алантимом, послушают лекцию профессора МГУ про любовь и сразятся за кубок музея в турнире по игре «Эволюция».
Выставка «Один мяч — тысячи историй» в РГДБ
Возраст: 6+
Когда: до 10 марта, 11:00–19:00
Где: Калужская пл., 1
Накануне чемпионата мира по футболу Российская детская библиотека и Гете-Институт в Москве устраивают выставку для всех любителей немецкого футбола, где расскажут об истории этого вида спорта в Германии. Кроме того, на выставке можно будет попрактиковаться в изучении немецкого языка — послушать экскурсию на немецком и выполнить разные задания, которые приготовили организаторы.
Спектакль «Денискины рассказы» в РАМТе
Возраст: 6+
Когда: 10 февраля, 12:00–14:00
Где: Театральная пл., 2
На историях Драгунского выросли многие современные родители, а теперь в РАМТе ждут новое поколение зрителей, еще не знакомых с Дениской и его приключениями. Взрослым тоже будет интересно увидеть, как режиссеру Рустему Фесаку удалось оживить на сцене советское прошлое, и вспомнить свои ощущения от первого знакомства с героями Драгунского.
Спектакль «Кто утешит Кнютта?» в издательстве «Самокат»
Возраст: 4+
Когда: 10 февраля, 17:00–19:00
Где: ул. Малая Ордынка, 13, стр. 3
Трогательный камерный спектакль по одноименной книге Туве Янссон про малыша Кнютта и таинственное письмо в бутылке, с которого все началось. После представления будет мастер-класс, где детей научат писать самые настоящие письма родным и друзьям.
Химический мастер-класс в «Экспериментаниуме»
Возраст: 6–12 лет
Когда: 11 февраля, 10:30–12:00 и 16:45–18:15
Где: Ленинградский пр-т, 80, корп. 11
В воскресенье немецкий химический концерн BASF проведет увлекательные мастер-классы в лаборатории BASF Kids’ Lab: под присмотром преподавателей дети проведут несколько химических опытов и экспериментов с овощами и фруктами. Они узнают, почему фрукты цветные, из чего они состоят и в чем их польза для организма человека. Участие в мастер-классах бесплатное, но нужно зарегистрироваться.
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