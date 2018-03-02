«Мэри и ведьмин цветок» — лента Хиромасы Ёнэбаяси, ученика Хаяо Миядзаки. И сделана она в лучших традициях студии Ghibli: трогательная история о девочке Мэри, которая находит волшебный цветок и попадает в школу волшебников». Кстати, романом «Маленькая метла», по мотивам которого создан мультфильм, вдохновлялась Джоан Роулинг, а сама лента номинирована на «Оскар» в этом году.

Если вы не попадете на утренний сеанс в «Пионер», то мультфильм можно посмотреть в кинотеатре рядом с домом. Он будет идти до 7 апреля.