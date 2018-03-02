«Мэри и ведьмин цветок», экспедиция в музее и книжный клуб в «Самокате»
Спектакль «Снежная королева» в творческом центре «Среда»
Возраст: 5+
Когда: 3 марта, 13:00–14:00
В «Среде» старую сказку рассказывают по-новому — от лица взрослого Кая. Дети и родители станут не просто зрителями, но полноценными участниками спектакля: будут шуметь, как ветер, делать снег, ходить с фонарями, изображать разбойников — в общем, создавать историю вместе с Каем.
Экспедиция по Биологическому музею с «Белой вороной»
Возраст: 6+
Когда: 3 марта, 12:00–16:00
В большом путешествии по Биологическому музею, которое проводится совместно с издательством «Белая ворона», дети пообщаются онлайн с писателем Стефаном Кастой, автором книг «Синицы и их родня» и «Мышиная книга», сделают домики и кормушки для синиц и попробуют пройти интересный квест по музею.
Книжный клуб в издательстве «Самокат»: «Никита ищет море»
Возраст: 4–7 лет
Когда: 4 марта, 12:00–13:00
Где: ул. Малая Ордынка, 13, стр. 3
В воскресенье в книжном клубе «Самоката» празднуют приход весны, устраивают чаепитие и читают книгу Дарьи Варденбург «Никита ищет море». Занятия в этом клубе интересны тем, что в них могут участвовать даже дети, которые пока не умеют читать: на таких встречах их как раз этому научат.
Мультфильм «Мэри и ведьмин цветок» в детском лектории «Пионера»
Возраст: 6+
Когда: 4 марта, 11:30–13:30
Где: Кутузовский пр-т, 21
«Мэри и ведьмин цветок» — лента Хиромасы Ёнэбаяси, ученика Хаяо Миядзаки. И сделана она в лучших традициях студии Ghibli: трогательная история о девочке Мэри, которая находит волшебный цветок и попадает в школу волшебников». Кстати, романом «Маленькая метла», по мотивам которого создан мультфильм, вдохновлялась Джоан Роулинг, а сама лента номинирована на «Оскар» в этом году.
Если вы не попадете на утренний сеанс в «Пионер», то мультфильм можно посмотреть в кинотеатре рядом с домом. Он будет идти до 7 апреля.
Арт-лаборатория «Угол зрения» в Музее русского импрессионизма
Возраст: 12–15 лет
Когда: 4 марта, 18:00–20:00
Где: Ленинградский пр-т, 15, стр. 11
«Арт-лаборатория» — это курс лекций для подростков, на которых об искусстве рассказывают простым и понятным языком. С марта по май дети познакомятся с разными эпохами и художниками — от наскальной живописи до contemporary art — и узнают, как взаимосвязана культура и традиции разных стран, в какое время создавались культовые произведения и как исторические события влияли на мировое искусство.
КомментарииПодписаться